Реліквія на смітнику: жінка знайшла на тротуарі стару запечатану коробку
- Американка Енн Трапані знайшла на смітнику в Нью-Йорку стару запечатану коробку з весільною сукнею 1987 року, яка ідеально підійшла їй.
- Її відео про знахідку стало вірусним у TikTok, набравши понад 2,3 мільйона переглядів, і користувачі вважають це "знаком".
Американка Енн Трапані зі штату Нью-Йорк виявила на смітнику цікаву коробку, яка була щільно закрита. Дівчина вирішила забрати її додому і була шокована тим, що чекало на неї всередині.
Про це вона розповіла у своєму тіктоці, передає 24 Канал.
Дивіться також Дівчина знайшла великодні яйця, які були пофарбовані ще у минулому столітті
У відео Енн Трапані розповіла, що одного дня вийшла на прогулянку своїм районом на Лонг-Айленді. Раптом біля смітників вона побачила цікаву коробку. Всередині виявилася ідеально збережена весільна сукня, яка пролежала запечатаною з 1987 року.
Я люблю економію і ностальгію, тому моє серце просто розривалося, коли я побачила цю коробку поруч з іншими викинутими,
– розповіла Трапані.
Що було у коробці: дивіться відео
Реакція мережі
Дівчина поділилася своєю знахідкою у соцмережах. її відео моментально стало вірусним, набравши понад 2,3 мільйона переглядів.
На превеликий подив, сукня ідеально підійшла дівчині. Коментатори в один голос заявляли:
- "Це знак!".
- "Начебто вона була зшита саме для тебе".
Хоча Енн поки не вирішила, що робитиме з сукнею, вона вже розглядає можливість вдихнути в неї нове життя, переробивши на стильну спідницю і топ.
Інші цікаві знахідки
Люди нерідко знаходять справді цінні речі на барахолках та у секондхендах. Зокрема:
- Американець Рафі Гок купив 700-річний гобелен на розпродажі. Це може бути репродукція або текстиль XVII-XVIII століть.
- Американець в кінці 1980-х років купив на блошиному ринку за 4 долари картину, яка виявилася оригінальним примірником Декларації незалежності США.
- Навіть в Україні можна виявити щось цікавеньке! Чоловік знайшов рідкісні колекційні ляльки на секонд-хенді, які можна продати за 80 – 130 доларів за штуку.