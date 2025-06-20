Жінка врятувалася свого собаку від акули: відео підкорило мережу
- Жінка на пляжі Саут-Біч, Маямі, врятувала свого собаку від чорноперої акули, спокійно ставши між ними.
- Користувачі соцмереж захоплені самовладанням жінки.
- Чорнопері акули рідко небезпечні для людей, з 1959 року зафіксовано лише 11 неспровокованих укусів.
На пляжі Саут-Біч, що у Маямі, жінка врятувала свого пухнастого друга від акули. Інцидент зафіксували на відео з дрона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку pixelation1111.
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На оприлюднених кадрах видно, як чорнопера акула підпливла до плавців і собаки. Вона рухалася зигзагом у бік жінки та її друзів. Тоді жінка одразу ж попередила друзів про небезпеку, а після цього спокійно стала між своїм собакою й акулою, не даючи хижому звірові підплисти ближче.
Жінка врятувалася свого собаку від акули: дивіться відео
Реакція соцмереж
Користувачі мережі захоплені самовладанням і відданістю жінки:
- "Респект дівчині, вона була готова битися з акулою заради свого собаки";
- "Вона захистила свою собаку. Яка жінка";
- "Хто б не була ця дівчина, яка жене страшну акулу від свого собаки... Я люблю тебе".
Довідка. Чорнопері акули рідко становлять серйозну загрозу для людей. Однак з 1959 року зареєстровано всього 11 неспровокованих укусів, повідомляє Музей природної історії Флориди. Однак Орландіні вважає, що краще не покладатися на удачу і пропонує впровадити систему сповіщень за допомогою дронів.
Раніше ми писали про величезну білу акулу, на ім'я Претендент, яка з'явилася біля узбережжя Північної Кароліни, що у США. За акулою слідкують вчені з допомогою трекера, що дозволяє отримувати дані про її переміщення та життя, сприяючи розробці заходів для охорони цього виду.