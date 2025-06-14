Жінка 6 годин шукала в океані свою загублену обручку за 10 тисяч доларів: чи вдалося її знайти
- Американка Сара Моун загубила обручку вартістю 10 тисяч доларів в Атлантичному океані під час відпочинку на узбережжі Флориди.
- Після 6 годин пошуків у воді з маскою, трубкою та камерою GoPro їй вдалося знайти загублену обручку.
Американка Сара Моун загубила коштовну обручку під час відпочинку на узбережжі Флориди. Коштовність, вартістю 10 тисяч доларів впала просто в Атлантичний океан.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у тіктоці користувача з ніком @sarahkraffty.
Дивіться також Легенда виявилася правдою: в Австрії знайшли скриню з минулого століття
Що відомо про пошуки обручки
Як розповіла медсестра з Міссурі Сара Моун, вона відпочивала на узбережжі Флориди, коли випадково загубила обручку в океані. Інцидент стався 31 травня під час сімейної подорож.
Я забула, що вона була на моєму пальці з самого ранку, коли ми вийшли поснідати,
– розповіла жінка.
Вона наголосила, що обручка має особливе значення для неї, адже її подарував коханий, який працював на кількох роботах. Тож, жінка вирішила не здаватися і спробувала знайти коштовність. Відео з пошуком каблучки набрало понад 6 мільйонів переглядів у тіктоці.
Жінка 6 годин шукала в океані свою загублену обручку: дивіться відео
Чи пощастило жінці знайти прикрасу
Вона розпочала власну пошукову операцію, озброївшись:
- маскою,
- трубкою,
- камерою GoPro.
Кілька годин вона провела у воді, намагаючись відновити свій маршрут до коралового рифу, де була втрачена обручка.
Я зберігала спокій і намагалася не панікувати. У мене було певне розуміння, де саме я загубила каблучку,
– розповіла Сара.
Це дивовижно, але жінці вдалося знайти прикрасу. У кадрі можна побачити, як Сара пірнає під хвилі, а потім раптом виринає з обручкою в руці.
Раніше на дні моря знайшли затонулий корабель зі скарбами. Відомо, що корабель затонув у 1787 році з цінним вантажем біля узбережжя Вексфорда.