Жінка 6 годин шукала в океані свою загублену обручку за 10 тисяч доларів: чи вдалося її знайти

Американка Сара Моун загубила коштовну обручку під час відпочинку на узбережжі Флориди. Коштовність, вартістю 10 тисяч доларів впала просто в Атлантичний океан.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у тіктоці користувача з ніком @sarahkraffty.

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Що відомо про пошуки обручки

Як розповіла медсестра з Міссурі Сара Моун, вона відпочивала на узбережжі Флориди, коли випадково загубила обручку в океані. Інцидент стався 31 травня під час сімейної подорож.

Я забула, що вона була на моєму пальці з самого ранку, коли ми вийшли поснідати,

– розповіла жінка.

Вона наголосила, що обручка має особливе значення для неї, адже її подарував коханий, який працював на кількох роботах. Тож, жінка вирішила не здаватися і спробувала знайти коштовність. Відео з пошуком каблучки набрало понад 6 мільйонів переглядів у тіктоці.

Жінка 6 годин шукала в океані свою загублену обручку: дивіться відео

Чи пощастило жінці знайти прикрасу

Вона розпочала власну пошукову операцію, озброївшись:

маскою,

трубкою,

камерою GoPro.

Кілька годин вона провела у воді, намагаючись відновити свій маршрут до коралового рифу, де була втрачена обручка.

Я зберігала спокій і намагалася не панікувати. У мене було певне розуміння, де саме я загубила каблучку,

– розповіла Сара.

Це дивовижно, але жінці вдалося знайти прикрасу. У кадрі можна побачити, як Сара пірнає під хвилі, а потім раптом виринає з обручкою в руці.

Раніше на дні моря знайшли затонулий корабель зі скарбами. Відомо, що корабель затонув у 1787 році з цінним вантажем біля узбережжя Вексфорда.