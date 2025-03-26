Краще б ніколи не відкривала: жінка купила загадкову скриньку на секонді

Американка знайшла цікаву шкатулку на секондхенді і вирішила купити її. Вона тривалий час не могла відкрити її і, зрештою, вчасно припинила спроби це робити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Жінка розповіла, що прогулюючись у секонд-хенді знайшла цікаву шкатулку, яку вирішила придбати. Американка намагалась відкрити шкатулку, перевертаючи її в різні сторони, щоб знайти як саме це можна зробити.

Аж раптом вона випадково побачила на предметі етикетку компанії, яка займається кремацією домашніх тварин. Також там було надруковано ім'я Діксі, ймовірно так звали домашню тваринку.

Що знайшла жінка на секонді: дивіться відео

На щастя, жінка вчасно зрозуміла, що саме тримає у руках і вирішила не відкривати її. Однак вона була шокована, як шкатулка опинилася на секондхенді.

Варто знати! У США кремація домашніх тварин є дуже поширеною. Існують спеціалізовані крематорії для тварин, які пропонують як індивідуальну (з поверненням праху), так і спільну кремацію. Деякі крематорії пропонують урни, меморіальні камені або навіть прикраси, що містять прах тварини.

До слова, нещодавно колекціонер з американського штату Массачусетсу виявив справжній скарб у старій банці з-під кави.