Все через змію: в Японії рептилія паралізувала рух найзавантаженішого маршруту поїздів
- Змія спричинила затримку 86 поїздів на лінії швидкісних поїздів між станціями Гіфу-Хасіма та Майбара, що вплинуло на 67,000 пасажирів.
- Інцидент стався через те, що змія заплуталася у контактних проводах.
В Японії звичайна змія спричинила зупинку руху поїздів на лінії швидкісних поїздів. Мовиться про станцію, яка з'єднує три найбільші мегаполіси – Токіо, Нагою та Осаку.
Цей інцидент співпав з періодом сезону відпусток та державних свят. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo News.
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Що відомо про інцидент
Як пишуть ЗМІ, інцидент стався між станціями Гіфу-Хасіма та Майбара. Через змію 86 поїздів були затримані на 1 годину та 36 хвилин. Відтак 67 000 людей не встигли вчасно прибути у місце свого призначення.
З'ясувалося, що змія заплуталася в контактних проводах. Через це стався збій у роботі та масові затримки потягів. Ось, що про це казали постраждалі:
- "Я користуюся цей маршрутом кілька разів на місяць, але це перший раз, коли я зіткнувся з призупиненням руху через відключення електроенергії".
- "Я відчуваю полегшення. Але мені набридли ці проблеми з рейсами. Я хочу, щоб вони працювали вчасно".
Змія спричинила масові затримки потягів / Фото Unsplash
Важливо розуміти! Лінія "Токайдо Сінкансен" є головною транспортною артерією Японії і перевезла близько 7 мільярдів пасажирів за останні 60 років. Швидкість потяга там сягає до 285 кілометрів на годину, тож поїздка з Токіо до Осаки займає менш як 2,5 години.
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