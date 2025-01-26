У зоопарку пропонують відвідувачам назвати таргана ім'ям колишнього

Бронкський зоопарк, що у США, вирішив запропонувати відвідувачам цікаву послугу. За пожертву у доларів гості можуть назвати мадагаскарських тарганів на честь колишнього або колишньої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsroom.

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Цікаво, що гості зможуть не просто назвати таргана, але й отримати цифровий сертифікат. Крім того, зоопарк пропонує отримати подарунки, зокрема:

поясну сумку,

плюшеву іграшку,

віртуальну зустріч з живим тарганом та можливість поспілкуватись з експертами.

Що відомо про цю традицію

Така традиція була створена зоопарком у 2011 році. З початку програми було названо понад 56 000 тарганів. Тисячі людей з усього світу називали мадагаскарських тарганів з Бронкського зоопарку на честь друзів, родини, коханих і колишніх. Деякі імена були натхнені музикою, фільмами, поп-культурою.

Довідка. Бронкський зоопарк розташований на 265 акрах листяного лісу в Бронксі, штат Нью-Йорк, відкрився 8 листопада 1899 року. Він відомий на весь світ своїм захистом тварин, а також освітою та охороною природи.

Зазначимо, що багато людей тримають тарганів вдома. Наприклад, мадагаскарського таргана люблять за його незвичайне шипіння і невибагливість в догляді. Однак важливо не садити разом пари, адже вони дуже швидко розмножуються.