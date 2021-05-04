Глава МВС Чехії хотів запропонувати Кремлю "забути" Врбетіце в обмін на "Супутник V", – ЗМІ

Міністр внутрішніх справ і віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек нібито планував під час поїздки до Москви запропонувати Кремлю "забути" про вибухи в Врбетіце в обмін на російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Таку інформацію оприлюднили чеські журналісти, посилаючись на кілька джерел, присутніх на зустрічі МВС 15 квітня. Тоді, мовляв, ще вважали, що поїздка Яна Гамачека до Москви 19 квітня таки відбудеться.

До речі Чехія вимагатиме у Росії компенсацію за вибухи у Врбетіце

Деталі ймовірно запланованих "домовленостей"

Мовиться проте, що зустріч відбувалась за день після того, як політик, тоді ще виконуючий обов'язки глави МЗС, публічно заявив про намір їхати домовлятися про вакцину "Супутник V". Мовляв, це відбулось 15 квітня.

Джерела видання повідомили, нібито на зустрічі були:

посол Чехії у Росії Вітезслав Півонька,

керівник Офісу закордонних справ та інформації Марек Шимандл,

керівник військової розвідки та керівник поліції,

згодом прибув генпрокурор Павел Земан.

Однак, при розмові не було представника контррозвідки SIS – інституції, яка найдовше розслідує справу вибухів на військових складах у Врбетіце.

Видання стверджує, що Гамачек нібито хотів запропонувати Росії владнати справу – відкласти подальше розслідування щодо вибухів у Врбетіце. Проте в обмін нібито мав отримати:

поставку 1 мільйона доз вакцини "Супутник V",

проведення потенційної зустрічі Путіна і Джо Байдена у Празі.

Реакція Яна Гамачека

Досі Ян Гамачек стверджував, що заздалегідь знав, що поїздка до Москви не відбудеться і була прикриттям для підготовки вислання співробітників російського посольства. Коментуючи питання, 3 травня, він назвав оприлюднену інформацією про можливе домовляння "повною нісенітницею".

"Стаття заснована на спекуляціях та брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг підтвердити, оскільки цього не було. Я можу підтвердити, що з 14 квітня в Міністерстві внутрішніх справ провели кілька зустрічей за участю керівників сил безпеки, генпрокурора та посла Чехії в Москві", – каже Гамачек.

Однак запевняє, що про жоден "бартер" з Росією не мовилось. Вони говорили тільки про вплив вибухів у Врбетіце на держбезпеку і відносини між Чехією та Росією. Частково зустріч відбулась, мовляв, через те, що медіа мали деяку інформацію про справу Врбетіце і погрожували її "злити".

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