Країни НАТО взялися за активну розробку гарантій безпеки для України у разі закінчення війни. Є різні варіанти, як саме союзники можуть захищати нашу країну від повторної агресії.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Дмитро Шеренговський, експерт з міжнародної політики та конфліктології, сказав, який із можливих варіантів залучення іноземних військ для захисту України є найбільш реалістичним.

Які є сценарії гарантій безпеки для України?

Міжнародна коаліція ("коаліція охочих")

Це – найреальніший сценарій. Декілька країн об'єднуються і беруть на себе спільну відповідальність за підтримку України. Але для цього потрібна рішуча політична воля.

Індивідуальні рішення окремих країн

Цей варіант майже неможливий. Наприклад, Польщі чи Британії важко пояснити своїм громадянам, навіщо надсилати війська до України. Для малих країн, як країни Балтії, це взагалі надто ризиковано – у разі загрози їм ніде відступати. Україна ж може тимчасово втратити територію, а потім повернути її.

Міжнародні місії – наприклад, під егідою ООН чи ЄС

ООН – не варіант, бо Росія накладе вето.

ЄС – теоретично можливо, але потрібно одностайне рішення всіх членів, включно з такими, як Угорщина і Словаччина, які, ймовірніше, заблокують його.

Також є ідея – створити міжнародні сили в Україні (Multinational Ukraine Forces) чисельністю до 30 тисяч військових. Але це довгостроковий проєкт, і швидко він не реалізується.

Отже, реальним залишається тільки варіант міжнародної коаліції. Питання в тому, чи готові країни взяти на себе цю відповідальність.

Шеренговський окремо наголосив, що іноземні війська розміщуватимуться у тилових районах – на Заході. Це буде не про участь у бойових діях, а про логістику, технічну підтримку тощо. Експерт зауважив, що усе це вимагатиме значних витрат. Частково допомагає механізм НАТО – країни можуть включити допомогу Україні до своїх оборонних витрат. Наприклад, 1,5% із 5% військового бюджету можуть піти на логістику та інфраструктуру в Україні. Також є ще кілька важливих моментів: на зброю з американськими компонентами потрібно окреме погодження від США, також американці і надалі мають ділитися своїми розвідданими.