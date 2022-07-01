"Будапешта-2" не буде, – у Зеленського пояснили, яких гарантій безпеки очікує Україна

Сьогодні, 1 липня, відбулось перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив з промовою, де чітко окреслив, чого саме очікує наша держава.

Посадовець наголосив, що Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії Росії у низці сфер, зокрема військовій, політичній, дипломатичній, інституційній та фінансовій. Він розділив підхід до їхньої реалізації загалом на три блоки.

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Які безпекові гарантії потрібні Україні

У своєму виступі Андрій Єрмак зауважив, що Україна має вкрай негативний досвід щодо гарантій безпеки у межах Будапештського меморандуму. Тому подібний механізм у нинішніх реаліях нашій державі точно не підходить.

Ми категорично відмовляємося його повторювати. "Будапешта-2" не буде,

– підкреслив керівник Офісу Президента.

Натомість нові гарантії безпеки, за словами посадовця, повинні бути включені в обов'язково юридичні та належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами. До слова, концепція нових безпекових зобов'язань повинна виглядати так:

Перший блок . Повинний включати подальше надання Україні сучасного озброєння та бойової техніки. Держава потребуватиме щорічної фінансової допомоги для розвитку оборонно-промислового комплексу. Крім того, варто поглиблювати співпрацю у галузях інформаційної, морської та кібербезпеки, а також обміну й аналізу розвідувальної інформації.

. Повинний включати подальше надання Україні сучасного озброєння та бойової техніки. Держава потребуватиме щорічної фінансової допомоги для розвитку оборонно-промислового комплексу. Крім того, варто поглиблювати співпрацю у галузях інформаційної, морської та кібербезпеки, а також обміну й аналізу розвідувальної інформації. Другий блок . Передбачає дії з метою стримування нової агресії. Сюди входить оперативне постачання Україні озброєння, обладнання, фінансової та інших видів допомоги. Необхідно побудувати систему двосторонніх та багатосторонніх договорів, які включатимуть механізми дій гарантів на випадок повторної агресії проти нашої держави. Крім цього, потрібно постійно здійснювати оцінку загроз безпеці та розробити механізм термінових консультацій.

. Передбачає дії з метою стримування нової агресії. Сюди входить оперативне постачання Україні озброєння, обладнання, фінансової та інших видів допомоги. Необхідно побудувати систему двосторонніх та багатосторонніх договорів, які включатимуть механізми дій гарантів на випадок повторної агресії проти нашої держави. Крім цього, потрібно постійно здійснювати оцінку загроз безпеці та розробити механізм термінових консультацій. Третій блок. Санкційна політика, яка повинна стати ефективним інструментом недопущення повторної агресії з боку Росії. Введені обмеження мають тривати доти, доки країна-агресорка не виконає певні умови.

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Зазначається, що у третьому блоці мовиться про надання Росією належних запевнень і гарантій неповторення агресії. Також вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної Україні та українцям.

Разом з тим потрібно передбачити дієвий механізм превентивних санкцій на майбутнє, у разі виникнення загрози агресії. При цьому необхідні гарантії термінового й синхронного впровадження міжнародного режиму санкцій, якщо агресія повториться.

До слова, Андрій Єрмак зауважив, що все це є важливим не лише для України, а й для інших сусідів Росії. Коли практика підтвердить дієвість гарантій для нашої держави, такі механізми можуть бути поширені й на інші країни.

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