Найшвидша гаубиця у світі: що відомо про САУ Archer, яку Швеція може передати Україні

Стокгольм планує надати Збройним Силам інноваційні артилерійські системи Archer. Ця техніка володіє надзвичайними характеристиками та неабияк допомогла б українським захисникам на полі бою.

Експерти небезпідставно називають це озброєння надзвичайно швидкісним та потужним. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе найважливіше, що потрібно знати про самохідні установки Archer.

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Потужні параметри САУ Archer

Зауважмо, що Archer є 155-міліметровими артилерійськими системи, які мають встановлену бойову станцію з дистанційним керуванням M151 Protector та шасі Volvo A30D з колісною формулою 6 на 6.

Наразі в арсеналі Швеції 48 таких установок, і частину з них країна може передати українській армії. Важливо, що ці системи розробила Швеція у 2011 році для потреб шведських та норвезький військових. Максимальна швидкість таких гаубиць – 90 кілометрів на годину.

Коли Україна отримає самохідні гаубиці Archer, це значно підвищить бойовий потенціал і боєздатність українських Збройних Сил. Дальність стрільби артилерійської системи становить 30 – 40 кілометрів,

– зазначають військові аналітики у коментарях західним виданням.

Якщо за допомогою Archer стріляти снарядами Excalibur, самохідна гаубиця досягне дальності у 50 кілометрів.

Окрім того, варто сказати, що гаубиці об'єднують технології та можливості від перевірених міжнародних виробників зброї:

бойову станцію з дистанційним керуванням M151 Protector виробляє Kongsberg;

стандартні боєприпаси для системи – компанія Bofors, яка розташована у Швеції;

устаткування екстреного водіння Archer – американська компанія Hutchinson.

Деякі аналітики припускають, що наша держава може отримати 12 одиниць таких шведський артилерійських систем. Таку ж цифру оприлюднювало міністерство оборони Швеції ще жовтні 2022 року. Хоча досі незрозуміло, коли саме Стокгольм надасть українській армії ці гаубиці.

Французька артилерійська установка Caesar і німецька PzH 2000 мають подібні конструкції та засоби управління, що й Archer. Власне, за допомогою Caesar ЗСУ успішно ліквідовують окупантів ще від перших місяців повномасштабного вторгнення.

За словами експертів, військовослужбовці Збройних Сил здатні освоїти Archer не більш як за тиждень. Це вкотре засвідчує, що наша армія одна з найкращих у світі, хоча деякі авторитетні фахівці ставлять її всього на 15 місце у рейтингу країн від найкращої до найгіршої армії.



Україна піднялася у рейтингу найсильніших армій світу / Картинка 24 Каналу