Труханов мав три внутрішніх паспорти Росії: опубліковано документи
- Мер Одеси Геннадій Труханов мав три внутрішніх паспорти Росії та один радянський паспорт.
- Апеляційний суд Московської області у 2017 році скасував рішення про визнання недійсним російського паспорта Труханова.
Мер Одеси Геннадій Труханов мав три внутрішніх паспорти Росії. Це додатково підтверджують нові копії документів, які з'явилися в мережі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Скільки паспортів мав Труханов?
Зокрема, є виписки як з офіційних реєстрів Росії, так і численні відповіді федеральних органів на офіційні запити.
Також мер Одеси неодноразово змінював російські паспорти. Як розповів адвокат і військовослужбовець Вадим Оксюта, у Труханова було цілих три внутрішніх російських паспорти та один радянський. У 1992 році після розвалу СРСР посадовець служив у російській армії й набув громадянство Росії – цей факт чітко встановлений судом.
Труханов мав три паспорти Росії / Фото: джерела 24 Каналу
До слова, апеляційний суд Московської області у грудні 2017 року скасував рішення про визнання недійсним російського паспорта Труханова. Як наслідок, мер Одеси офіційно має громадянство Росії.
Варто також зазначити, що відмова від паспорта у будь-якому випадку не означає позбавлення громадянства.
Єдиним органом, який може скасовувати громадянство Росії – президент, або консульські установи за межами Росії. Ми стверджуємо, що Труханов має громадянство Російської Федерації,
– пояснив Вадим Оксюта.
Скільки паспортів насправді має Труханов: дивіться відео
Труханова позбавили громадянства: останні новини
У вівторок, 14 жовтня, в СБУ заявили, що Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Правоохоронці повідомили, що станом на зараз чинний міський голова Одеси є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресорки.
Згідно з наявними даними, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Труханов отримав закордонний паспорт Росії.
Тим часом сам Труханов натякає, що його російський паспорт може бути підробкою. За словами посадовця, людина, яка нібито підписала документи з боку Росії, з 2022 року перебуває за ґратами й не працювала останні три роки.