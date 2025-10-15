Мер Одеси Геннадій Труханов мав три внутрішніх паспорти Росії. Це додатково підтверджують нові копії документів, які з'явилися в мережі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Скільки паспортів мав Труханов?

Зокрема, є виписки як з офіційних реєстрів Росії, так і численні відповіді федеральних органів на офіційні запити.

Також мер Одеси неодноразово змінював російські паспорти. Як розповів адвокат і військовослужбовець Вадим Оксюта, у Труханова було цілих три внутрішніх російських паспорти та один радянський. У 1992 році після розвалу СРСР посадовець служив у російській армії й набув громадянство Росії – цей факт чітко встановлений судом.

Труханов мав три паспорти Росії / Фото: джерела 24 Каналу

До слова, апеляційний суд Московської області у грудні 2017 року скасував рішення про визнання недійсним російського паспорта Труханова. Як наслідок, мер Одеси офіційно має громадянство Росії.

Варто також зазначити, що відмова від паспорта у будь-якому випадку не означає позбавлення громадянства.

Єдиним органом, який може скасовувати громадянство Росії – президент, або консульські установи за межами Росії. Ми стверджуємо, що Труханов має громадянство Російської Федерації,

– пояснив Вадим Оксюта.

Скільки паспортів насправді має Труханов: дивіться відео

Труханова позбавили громадянства: останні новини