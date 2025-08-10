Сили безпілотних систем ЗСУ вночі вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок цього там виникла пожежа.

Цю атаку офіційно підтвердили у Генштабі ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?

У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що вночі 10 серпня дрони Сил безпілотних систем завдали удару по Саратовському НПЗ.

На території заводу лунали вибухи, виникла пожежа.

"Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об’єкт на території Росії, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України, наближає нас до справедливого миру", – підкреслили у Генштабі.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії. Він задіяний у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Річна потужність переробки становить 7 мільйонів тонн нафти.

До слова, Саратовський НПЗ уже не вперше атакують дрони. Один із таких випадків стався у лютому 2025 року.