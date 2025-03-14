Силами Іраку та США був ліквідований другий за важливістю лідер ІДІЛ у світі Абу Хадіджа

Ліквідовано лідера Ісламської держави в Іраку та Сирії. Це був другий за важливістю лідер ІДІЛ у світі.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Мохаммед Шиа ас-Судані Іраку в п'ятницю, 14 березня, назвавши вбитого "одним із найнебезпечніших терористів в Іраку та світі". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

Дивіться також Міноборони Сирії завершило операцію проти прихильників Асада: вбито понад тисячу осіб

Ірак та США провели спільну операцію по ліквідації Абу Хадіджа

Абдалла Макі Мослех аль-Ріфаї, який був відомий також як Абу Хадіджа, вбили під час операції, здійсненої членами національної розвідувальної служби Іраку. Участь у ліквідації також брали сили США.

Відомо, що було здійснено авіаудар по провінції Аль-Анбар. Там також загинув ще один представник ІДІЛ, але його імені не називають.

Центральне Командування ЗС США зазначило, що Абу Хадіджа ніс відповідальність за операції, матеріально-технічне забезпечення та планування, які проводить ІДІЛ по всьому світі. Під його керівництвом також була значна частина фінансів угрупування.

Сили США та Іраку на місці удару знайшли обох мертвих. На них були "жилети смертників", які не розірвалися, а також кілька видів зброї.

На смерть Абу Хадіджа відреагував президент США Трамп. Він написав, що "жалюгідне життя аль-Ріфаї покінчено".

Лідер ІДІЛ в Іраку був убитий. За ним невпинно полювали наші відважні бійці. Його жалюгідне життя було обірвано разом з іншим членом ІДІЛ у координації з урядом Іраку та курдським регіональним урядом,

– написав він.

Закінчив Трамп свій допис словами "МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!"