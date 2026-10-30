"Божевільні плани": адмірал США доповів Трампу про варіанти удару по Ірану, – WSJ

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер 29 жовтня особисто прибув до Білого дому та передав Дональду Трампу військові варіанти дій проти Ірану. Рідкісний візит свідчить про наближення масштабних боїв.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців і поінформовані джерела, на зустрічі в Овальному кабінеті також були присутні міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Які подробиці наради щодо ситуації в Ірані?

Напередодні цієї закритої доповіді військові посадовці детально обговорювали плани операції з віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Бред Купер вкрай рідко інформує президента США безпосередньо – востаннє подібна особиста зустріч відбувалася ще у липні, що аналітики видання розцінюють як сигнал про високу готовність до масштабного конфлікту.

Підготовка до інтенсивної кампанії на Близькому Сході

Представники адміністрації Трампа раніше попередили партнерів у Перській затоці про ймовірність короткої, проте насиченої військової операції проти Тегерана невдовзі після виборів до Конгресу 3 листопада.

На нещодавньому мітингу сам Трамп прямо наголосив, що Сполучені Штати готові повторити весняні масовані авіаудари, якщо іранське керівництво відмовиться від укладання нової угоди.

Пентагон уже розпочав активні передислокації в регіоні, терміново перекидаючи додаткове спорядження, боєприпаси та підрозділи протиповітряної оборони.

Одночасно американське командування евакуювало персонал із тих передових баз, які визнали занадто вразливими для ворожих ракетних ударів.

До Ізраїлю американські військові додатково відправляють ще одну батарею системи Patriot. Утім, розгортання відбувається в умовах відчутного дефіциту ракет-перехоплювачів, запаси яких Вашингтон наразі намагається терміново поповнити.

Погрози Тегерана та застереження в Конгресі

Іранське керівництво обіцяє негайну відповідь на будь-яку збройну атаку та заявляє про готовність вдарити по широкому переліку американських об'єктів і цілей у країнах Перської затоки.

За інформацією джерел видання, у підземних бункерах Ірану вже відновили активне складання балістичних ракет із накопичених раніше компонентів.

Таємні плани Білого дому викликали різку критику серед законодавців. Демократичний сенатор Кріс Мерфі, ознайомлений із розробленими сценаріями дій, публічно назвав їх божевільними та попередив про ризик руйнівної ескалації по всьому Близькому Сходу.