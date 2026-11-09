У Німеччині ультраправі хочуть провести саміт зі США та Росією без України, – Le Monde

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) прагне долучитися до врегулювання війни в Україні. Політична сила запропонувала власний формат міжнародних переговорів, який передбачає участь Вашингтона та Москви, але не Києва.

Про це повідомляє Le Monde.

Що відомо про плани AfD провести саміт без України?

Німецькі ультраправі пропонують провести переговори за участю представників США, Росії та Німеччини, однак без української сторони. Місцем проведення саміту обрали Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, а орієнтовним терміном – весну 2027 року.

За словами Фронмайєра, який також входить до комітету Бундестагу із закордонних справ, партія підтримує контакти як з американською, так і з російською сторонами.

Зокрема, представники AfD стверджують, що мають зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа. Водночас вони заявляють про контакти з російським МЗС, адміністрацією Володимира Путіна та спецслужбами обох країн.

При цьому AfD виступає за негайне відновлення відносин із Москвою, зокрема економічних, а також за безумовне скасування санкцій проти Росії.

За даними Le Monde, партія нині лідирує в загальнонаціональних опитуваннях у Німеччині з підтримкою 27 – 30%. Натомість консервативний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца має підтримку 18 – 23% опитаних.

Яку роль у підготовці саміту відіграє Кирило Дмитрієв?

До обговорення майбутньої зустрічі долучився й наближений до російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Ще 22 жовтня під час перебування у Стамбулі він повідомив про намір зустрітися з представниками AfD у грудні. Також Дмитрієв згадав про форум, який може відбутися у другому кварталі 2027 року.

Водночас російський представник не уточнив ані мети зустрічі, ані місця її проведення.

Зі свого боку Фронмайєр стверджує, що саме Дмитрієв координує підготовку можливого саміту з американською стороною.

Що відомо про контакти AfD із Росією?

Німецька партія "Альтернатива для Німеччини" виступає за відновлення економічних відносин із Росією, зокрема за повернення до використання газопроводу Nord Stream.

Тим часом Німеччина продовжує підтримувати Україну. Зокрема, Берлін разом із Лондоном працює над пошуком додаткових засобів протиповітряної оборони для Києва. Відповідні пропозиції партнерам планують представити до засідання у форматі "Рамштайн" 17 листопада.