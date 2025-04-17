Попри загрозу блокування вступу Сербії в ЄС: Вучич поїде на парад у Москву 9 травня

Президент Сербії Александар Вучич поїде у Росію на військовий парад до Москви з нагоди 9 травня, попри попередження європейських посадовців щодо вступу його країни у ЄС.

Про це він заявив у середу, 16 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Ба більше, Белград навіть візьме участь у плануванні вищезгаданого заходу.

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Сербія візьме участь у параді

Александар Вучич розкрив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві. Крім того, Сербія, за його словами, братиме участь у "спільній" організації відповідного заходу..

Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, в якому ми оголосили про свою участь,

– заявив президент Сербії.

Нагадаємо, The Telegraph повідомляло, що Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо її президент Александар Вучич наступного місяця приїде до Росії на "парад перемоги" до Володимира Путіна.

До слова, також парад у Москві планує відвідати словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо. Глава словацького уряду відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву 9 травня.