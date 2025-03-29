Президент Фінляндії пояснив умови введення військ "Коаліції охочих" в Україну

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що війська "Коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну у разі виконання кількох важливих умов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24. На його думку, вищезгадане питання необхідно розглядати у два етапи, аби відрізняти умови та терміни.

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Які умови для введення військ

За його словами, першою необхідною фазою є припинення вогню, після чого буде укладена фактична мирна угода. Президент Фінляндії зазначив, що для першого з вищезгаданого є потреба у наданні певних безпекових гарантій.

"Це означає, що ви можете допомогти в повітрі, на морі, можливо, на суші. Саме таким плануванням зараз займаються наші військові. І політичні рішення, які ми приймаємо тут, в Парижі, є частиною цього першого етапу", – заявив він.

Другим етапом Александр Стубб назвав підтримку та узгодження миру.

Саме тоді ви вводите війська з врегулювання кризових ситуацій або миротворчі війська на основі міжнародного мандата. Отже, це дві абсолютно різні речі. Припинення вогню – це все ще стан війни, тоді як мирна угода – це коли починається мир,

– пояснив він.

Нагадаємо, президент Франції Макрон розглядає можливість розмістити миротворчий контингент у центральній частині України. Ймовірно, такі іноземні сили можуть базуватися вздовж річки Дніпро, якомога далі від лінії боєзіткнення.