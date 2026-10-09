Літаки Алжиру літають до Росії через Польщу: військові пояснили, чому дають дозвіл

Алжирські військові літаки літають до Росії через повітряний простір Польщі. Польські військові прокоментували ці рейси та пояснили, за якими правилами надають дозволи на проліт.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що відомо про ці рейси?

6 жовтня військово-транспортні літаки Алжиру пролетіли до Росії через повітряний простір країн ЄС. За даними видання, такі рейси відбуваються регулярно, а літаки можуть перевозити озброєння та військове обладнання.

Як реагують польські військові?

За даними Onet, у польському командуванні заявили, що алжирські військові літаки отримують дозволи на проліт над територією Польщі відповідно до чинних процедур. У заявках, які подають дипломатичні представництва, мають бути зазначені мета польоту та інформація про вантаж. Якщо надані відомості не відповідають дійсності, дозвіл на політ не видають.

З огляду на нещодавні повідомлення ЗМІ щодо прольоту алжирського військового літака над територією Польщі, повідомляємо, що політ було здійснено відповідно до чинних процедур, а вантаж, що перевозився, згідно з інформацією, заявленою у заявці, не містив небезпечних вантажів,

– йдеться в повідомленні командування.

Водночас ця заява стосується інформації, зазначеної в документах на політ, і не підтверджує, що фактичний вміст вантажу перевіряли.

Чому перевірити вантажі складно?

Полковник Крістіан Зєнць, співзасновник програми F-16 у Польщі, вважає, що країнам НАТО варто ретельніше перевіряти такі рейси та з'ясовувати їхню мету. Водночас він зауважує, що перевірити фактичний вміст вантажу без посадки літака в Польщі практично неможливо.