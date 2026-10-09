Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Що відомо про ці рейси?

6 жовтня військово-транспортні літаки Алжиру пролетіли до Росії через повітряний простір країн ЄС. За даними видання, такі рейси відбуваються регулярно, а літаки можуть перевозити озброєння та військове обладнання.

Як реагують польські військові?

За даними Onet, у польському командуванні заявили, що алжирські військові літаки отримують дозволи на проліт над територією Польщі відповідно до чинних процедур. У заявках, які подають дипломатичні представництва, мають бути зазначені мета польоту та інформація про вантаж. Якщо надані відомості не відповідають дійсності, дозвіл на політ не видають.

З огляду на нещодавні повідомлення ЗМІ щодо прольоту алжирського військового літака над територією Польщі, повідомляємо, що політ було здійснено відповідно до чинних процедур, а вантаж, що перевозився, згідно з інформацією, заявленою у заявці, не містив небезпечних вантажів,

– йдеться в повідомленні командування.

Водночас ця заява стосується інформації, зазначеної в документах на політ, і не підтверджує, що фактичний вміст вантажу перевіряли.

Чому перевірити вантажі складно?

Полковник Крістіан Зєнць, співзасновник програми F-16 у Польщі, вважає, що країнам НАТО варто ретельніше перевіряти такі рейси та з'ясовувати їхню мету. Водночас він зауважує, що перевірити фактичний вміст вантажу без посадки літака в Польщі практично неможливо.