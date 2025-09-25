Міністр оборони США Піт Гегсет несподівано наказав зібрати наступного тижня у Вірджинії сотні американських військових командирів. Зустріч пройде на базі морської піхоти у Куантіко, але її мета офіційно не оголошена.

Рішення Гегсета викликало здивування і занепокоєння у військовому й політичному середовищі Вашингтона. Про таке розповідає 24 Канал, посилаючись на матеріал The Washington Post.

Для чого Гегсет терміново збирає топових військових командирів?

До участі у військовому зібранні зобов'язані всі командири у званні від бригадного генерала до чотиризіркового генерала, а також їхні головні сержанти-радники.

Зверніть увагу! Це означає, що на зустріч прибудуть навіть командувачі, які нині перебувають у зонах конфліктів чи в стратегічно важливих регіонах, а саме в Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Військові відзначають, що подібних зборів на такому рівні ніколи раніше не було.

У Пентагоні підтвердили лише те, що Гегсет виступить перед старшими офіцерами, але не пояснили деталей. Наразі немає й чіткої відповіді, чи братиме участь у зустрічі Дональд Трамп.

Несподіване рішення посилює критику на адресу Гегсета, відомого своїми політичними маніпуляціями.

До слова, раніше він оголосив про скорочення кількості генералів і адміралів щонайменше на 20%, ініціював ребрендинг Пентагону в "Міністерство війни" та взяв під контроль процес просування офіцерів, звертаючи увагу навіть на їхні минулі висловлювання у соцмережах.

Деякі чиновники вважають, що на закритій зустрічі можуть представити нову національну оборонну стратегію США. Очікується, що пріоритетом стане захист американської території, тоді як основним викликом називали Китай.

Зараз військові й конгресмени обговорюють ризики проведення такої наради. Зокрема зосередження сотень вищих офіцерів в одному місці може створити прогалини в управлінні та потенційні загрози безпеці.

Військовослужбовці нагадують, що для таких масштабних нарад давно існують безпечні канали відеозв'язку.

