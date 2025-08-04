Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. У виданні проаналізували невдачі міністра оборони, і чи загрожує йому звільнення через власні помилки.

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Які помилки зробив Гегсет?

WSJ пише, що Піт Гегсет зробив низку помилок і посварився з високопоставленими генералами. Причиною усіх проблем є відсутність у нього досвіду керування такою великою структурою як Пентагон.

Гегсет ворогував із вищим генералітетом і звільнив трьох старших помічників, які користувалися повагою в Білому домі,

– ідеться у статті.

Республіканці занепокоєні тим, що втрата Пітом Гегсетом ключових помічників зменшила його компетентність для своєї посади. Попри це, зазначається, що наразі нічого не вказує на те, що йому загрожує відставка.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що президент Дональд Трамп симпатизує міністру і, зокрема, був особливо задоволений нещодавніми успішними ударами США по ключових ядерних об'єктах Ірану.

Гегсет ще спочатку не дотримувався розкладу, характерного для міністра, відмовився від регулярних прямих зустрічей із високопосадовцями Пентагону, і віддав перевагу щоденним зустрічам із вузьким колом осіб.

Журналісти нагадують про витік розвідувальної доповіді з попередніми даними про удар Сполучених Штатів по Ірану в червні, скандал із месенджером Signal, а також конфлікт із високопоставленими генералами.

Зокрема, він посварився з відставним командувачем Європейським командуванням США і верховним головнокомандувачем об'єднаними силами НАТО Крістофером Каволі, неприязнь до якого почалася ще в лютому.

WSJ зазначає, що дехто звинувачує Пентагон у тому, що він не попередив Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні. Утім, у Гегсета досі є прихильники, зокрема сенатор Марквейн Маллін.