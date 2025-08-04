Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. В издании проанализировали неудачи министра обороны, и грозит ли ему увольнение из-за собственных ошибок.

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Какие ошибки сделал Хэгсет?

WSJ пишет, что Пит Хегсет совершил ряд ошибок и поссорился с высокопоставленными генералами. Причиной всех проблем является отсутствие у него опыта управления такой крупной структурой как Пентагон.

Гегсет враждовал с высшим генералитетом и уволил трех старших помощников, которые пользовались уважением в Белом доме,

– говорится в статье.

Республиканцы обеспокоены тем, что потеря Питом Гегсетом ключевых помощников уменьшила его компетентность для своей должности. Несмотря на это, отмечается, что пока ничего не указывает на то, что ему грозит отставка.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что президент Дональд Трамп симпатизирует министру и, в частности, был особенно доволен недавними успешными ударами США по ключевым ядерным объектам Ирана.

Гегсет еще изначально не придерживался расписания, характерного для министра, отказался от регулярных прямых встреч с высокопоставленными чиновниками Пентагона, и предпочел ежедневные встречи с узким кругом лиц.

Журналисты напоминают об утечке разведывательного доклада с предварительными данными об ударе Соединенных Штатов по Ирану в июне, скандал с мессенджером Signal, а также конфликт с высокопоставленными генералами.

В частности, он поссорился с отставным командующим Европейским командованием США и верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО Кристофером Каволи, неприязнь к которому началась еще в феврале.

WSJ отмечает, что некоторые обвиняют Пентагон в том, что он не предупредил Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине. Впрочем, у Гегсета до сих пор есть сторонники, в частности сенатор Марквейн Маллин.