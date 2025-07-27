Он сделал это, опасаясь такой проверки и для себя. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Смотрите также Пентагон взял пример с Украины и начал политику "дронизации" армии

Какова причина прекращения проверок?

Недавно лицо, приближенное к администрации президента США Дональда Трампа, позвонила в Пентагон для требования остановить процесс проверок на детекторе лжи. Такие меры ввели еще весной.

Гегсет пытался выявить тех, кто "сливает" СМИ данные. Эту проверку уже прошли работники Объединенной межведомственной совещательной группы, которая занимается борьбой с наркокартелями и охраной южной границы.

Также соответствующие меры коснулись военного помощника полковника Рики Буриа, которого вскоре министр назначил старшим советником. В то же время в министерстве не прокомментировали материал журналистов на запрос.

Одержимость фейковых медиа многомесячными сплетнями с рабочих мест – это отражение плачевного состояния "журналистики" в Вашингтоне,

– говорят там.

К слову, ранее Хэгсет раскритиковал американские СМИ за искажение фактов относительно ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Он обвинил медиа в предвзятости против себя и обвинил их из-за "фейковых новостей".