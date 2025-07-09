Про це повідомили п’ять джерел, знайомі з ситуацією. Про це інформує 24 Канал з посиланнямн на CNN.

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Гегсет самостійно вирішив призупинити допомогу Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет призупинив постачання зброї до України, не попередивши про це Білий дім, що спричинило внутрішню плутанину та хвилю запитань в адміністрації Дональда Трампа.

Рішення Гегсета стало несподіванкою для ключових фігур, включно з президентом, який у вівторок публічно заявив, що не санкціонував призупинення. Під час засідання Кабінету міністрів Трамп зазначив, що США продовжуватимуть постачати оборонну зброю Україні, а на запитання, хто ініціював паузу, відповів: "Я не знаю, чому б вам не сказати мені?"

Це вже друга подібна ситуація цього року – схоже рішення Гегсет ухвалював і в лютому, проте тоді його швидко скасували. Цього разу пауза тривала кілька днів, допоки сам Трамп не оголосив про відновлення постачань.

Пауза також застала зненацька спецпосланця США в Україні Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, який є радником Трампа з питань нацбезпеки. Обоє дізналися про рішення з повідомлень ЗМІ.

Це фактично підтвердила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт, яка на запитання про те, чи повідомив Гегсет Білий дім перед тим, як схвалити призупинення поставок, відповіла, що Пентагон провів перевірку, "щоб забезпечити відповідність усієї підтримки, яка надається всім іноземним державам, інтересам Америки". Вона додала, що Трамп "прийняв рішення продовжувати надавати оборонну зброю Україні, щоб допомогти зупинити вбивства в цій жорстокій війні, над якою, за словами Пентагону, вони активно працюють". Також вона підкрелила, що президент США повністю довіряє Міноборони.

Трамп наказав Гегсету відновити допомогу Україні

Невдовзі після того, як минулого тижня Трамп дізнався про паузу, він наказав Гегсету відновити постачання принаймні частини боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Рішення про зупинку постачання зброї Україні було ухвалено після того, як Трамп минулого місяця попросив Гегсета оцінити запаси американської зброї. Іран та Ізраїль бомбардували один одного, і Трамп хотів бути впевненим, що американські війська в регіоні мають достатньо боєприпасів для самозахисту в разі потреби.

Трамп не казав Гегсету припиняти військову допомогу Києву, така рекомендація надійшла від заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі.

Політика "Європа понад усе" – це не те, що потрібно Америці в цей надзвичайно небезпечний час. Нам потрібно зосередитися на Китаї та Азії – однозначно,

– написав Колбі у X минулого року.

Колбі надав свої рекомендації заступнику міністра оборони Стіву Файнбергу, який схвалив цей крок, зокрема через свої давні побоювання, що оборонна промисловість не рухається достатньо швидко, щоб поповнити запаси США. Гегсет дав остаточне схвалення.