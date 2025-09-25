Министр обороны США Пит Гегсет неожиданно приказал собрать на следующей неделе в Вирджинии сотни американских военных командиров. Встреча пройдет на базе морской пехоты в Куантико, но ее цель официально не объявлена.

Решение Гегсета вызвало удивление и беспокойство в военной и политической среде Вашингтона. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на материал The Washington Post.

Для чего Гегсет срочно собирает топовых военных командиров?

К участию в военном собрании обязаны все командиры в звании от бригадного генерала до четырехзвездочного генерала, а также их главные сержанты-советники.

Обратите внимание! Это означает, что на встречу прибудут даже командующие, которые сейчас находятся в зонах конфликтов или в стратегически важных регионах, а именно в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Военные отмечают, что подобных сборов на таком уровне никогда раньше не было.

В Пентагоне подтвердили лишь то, что Гегсет выступит перед старшими офицерами, но не объяснили деталей. Пока нет и четкого ответа, будет ли участвовать во встрече Дональд Трамп.

Неожиданное решение усиливает критику в адрес Гегсета, известного своими политическими манипуляциями.

К слову, ранее он объявил о сокращении количества генералов и адмиралов минимум на 20%, инициировал ребрендинг Пентагона в "Министерство войны" и взял под контроль процесс продвижения офицеров, обращая внимание даже на их прошлые высказывания в соцсетях.

Некоторые чиновники считают, что на закрытой встрече могут представить новую национальную оборонную стратегию США. Ожидается, что приоритетом станет защита американской территории, тогда как основным вызовом называли Китай.

Сейчас военные и конгрессмены обсуждают риски проведения такого совещания. В частности сосредоточение сотен высших офицеров в одном месте может создать пробелы в управлении и потенциальные угрозы безопасности.

Военнослужащие напоминают, что для таких масштабных совещаний давно существуют безопасные каналы видеосвязи.

