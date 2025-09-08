Политолог, американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала рассказала об изменениях в Пентагоне. В частности, она объяснила, что идея Элбриджа Колби, который занимает должность заместителя министра обороны по вопросам политики, заключается в том, что за помощь со стороны США страны должны платить.

Как изменения могут повлиять на Европу?

"Вот он – классический изоляционист. Страны, которые граничат с Россией – Латвия, Литва, Эстония – должны платить, и тогда всех будем защищать и всем помогать: обучать, тренировать и делать все остальное", – объяснила Александра Филипенко.

Она добавила, что эта идея может натолкнуться на возражения как Госдепартамента, так и Конгресса. Сам Пит Гегсет – руководитель Пентагона и известный изоляционист – считает, что США должны заниматься прежде всего внутренней политикой.

Когда состоялась операция Путина, Гегсет сразу начал подчеркивать необходимость понять, как это было сделано, потому что подобное может произойти и с американскими военными базами.

С одной стороны, он прежде всего заботится о своих войсках и о том, как это может повлиять на американские вооруженные силы. Идея существует, но это не означает, что она будет реализована. Сейчас обещают, что до сентября 2026 года все будет продолжаться в обычном режиме, а после этого возможны изменения.

Она предположила, что сейчас много внимания будут уделять лоббированию со стороны стран Балтии, а также объяснять Дональду Трампу, что их надо поддерживать.

Мне кажется, что эта идея не будет принята полностью. Могут ввести какую-то символическую оплату или оплату с отсрочкой,

– сказала Филиппенко.

Она пояснила, что США также могут предоставить больше возможностей для тренировок на территории Литвы или Эстонии. Сейчас идея звучит так, будто все обязательства, связанные с Европой и странами первого эшелона, отрезаются, особенно в случае потенциального вторжения России в ЕС и страны НАТО.

Почему хотят переименовать Министерство обороны?

Она добавила, что Пит Гегсет уже несколько раз говорил о том, что Министерство обороны будет переименовано в Министерство войны. Впервые он озвучил это на Fox News примерно месяц назад, а затем, на последнем заседании с Дональдом Трампом, обратил внимание на табличку "Министерство обороны США, Пит Гексет" и сказал, что скоро будет другое название.

Важно! В США уже обновили таблички, а президент США подписал указ о переименовании Министерства обороны.

Она добавила, что по информации Fox News со ссылкой на источники, в документе указано: "Название "Министерство войны" посылает более сильный сигнал готовности и решимости по сравнению с Министерством обороны, которое сосредотачивается только на готовности к обороне".

Формально для переименования Министерства требуется одобрение Конгресса, поэтому пока изменения не будут официальными. Указ позволил Министерству обороны и подчиненным ведомствам использовать новое название как дополнительное. Параллельно администрация Трампа будет добиваться этого в Конгрессе. Поскольку там республиканское большинство, возможно, процесс пройдет быстро.

В Конгрессе могут спросить, сколько будет стоить ребрендинг. Что касается правительственных данных, документов и юридически обязательных договоров – придется переделывать контракты с поставщиками. По оценкам американских СМИ, это может стоить около миллиарда долларов,

– сказала политолог.

Она добавила, что Пентагон в нынешнем виде был сформирован в 1947 году после объединения Военно-морского министерства, Министерства сухопутных войск и Министерства военно-воздушных сил.

До этого сухопутные и военно-воздушные силы были единым министерством и назывались Министерством войны. Это историческое название, но после 1947 года решили отходить от него в пользу более миролюбивого звучания. Название "Пентагон" стало известным не только в США, но и во всем мире. Министерство войны, вместо этого, посылает специфический сигнал.

Что известно о ребрендинге Министерства обороны?