"Скарбниця порожня, фінансувати Київ не будемо": Андрей Бабіш відзначився скандальними заявами

Андрей Бабіш ще не став прем'єром Чехії, а вже зробив низку заяв про свою майбутню політику. Зокрема, вони стосуються фінансування України – точніше його відсутності.

Що сказав Бабіш про Україну?

Політик виклав ролик, в якому повідомив: 15 грудня в Чехії буде призначено новий уряд і він стане повноправним прем'єр-міністром. А доти "інтенсивно готується до управління державою".

Майбутній очільник уряду розповів, що був з робочою поїздкою у Брюсселі. Там він лобіював, щоб Чеська Республіка знову отримала можливість скористатися вигідними позиками з програми SAFE. Мовляв, уряд Фіали забезпечив лише 2 мільярди євро, тоді як Польща отримала 43 мільярди євро, а Угорщина – понад 16 мільярдів євро.

Та для України була важливою інша заява.

Ми також домовилися з прем'єр-міністром Бельгії, що Європейська комісія повинна знайти інші способи фінансування України. Наша скарбниця порожня, і кожна крона, яку ми маємо, потрібна для наших громадян,

– висловився Бабіш.

Наприкінці він подякував тим, хто дивиться його канал – нібито тільки там можна дізнатися правду.

Бабіш настільки не любить Україну?

Чеський політик, власне, поки що не особливо здивував, бо він приходив до влади на антиукраїнських заявах. Зокрема, на припиненні військової допомоги Україні. Мовляв, слід дбати про свою країну, "Чехія на першому місці". Очікують, що його країна долучиться до осі Угорщина – Словаччина.

І, хоча на його передвиборчих плакатах є слова "Буду вам допомагати", не зовсім ясно, як мільярдер допоможе простим громадянам.

Бабіш – правий популіст, його навіть називають чеським Трампом. І це багато чого пояснює.

