"Казна пуста, финансировать Киев не будем": Андрей Бабиш отличился скандальными заявлениями

Андрей Бабиш еще не стал премьером Чехии, а уже сделал ряд заявлений о своей будущей политике. В частности, они касаются финансирования Украины – точнее его отсутствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Бабиша в соцсети Х, ранее известной как твитер.

Что сказал Бабиш об Украине?

Политик выложил ролик, в котором сообщил: 15 декабря в Чехии будет назначено новое правительство и он станет полноправным премьер-министром. А до тех пор "интенсивно готовится к управлению государством".

Будущий глава правительства рассказал, что был с рабочей поездкой в Брюсселе. Там он лоббировал, чтобы Чешская Республика снова получила возможность воспользоваться выгодными займами из программы SAFE. Мол, правительство Фиалы обеспечило лишь 2 миллиарда евро, тогда как Польша получила 43 миллиарда евро, а Венгрия – более 16 миллиардов евро.

Но для Украины было важным другое заявление.

Мы также договорились с премьер-министром Бельгии, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждая крона, которую мы имеем, нужна для наших граждан,

– высказался Бабиш.

В конце он поблагодарил тех, кто смотрит его канал – якобы только там можно узнать правду.

Бабиш настолько не любит Украину?

Чешский политик, собственно, пока не особо удивил, потому что он приходил к власти на антиукраинских заявлениях. В частности, на прекращении военной помощи Украине. Мол, следует заботиться о своей стране, "Чехия на первом месте". Ожидают, что его страна присоединится к оси Венгрия – Словакия.

И, хотя на его предвыборных плакатах есть слова "Буду вам помогать", не совсем ясно, как миллиардер поможет простым гражданам.

Бабиш – правый популист, его даже называют чешским Трампом. И это многое объясняет.

Почему заявление Бабиша важно?