Колишній президент Сербії Александр Вучич заявив про готовність розпочати голодування, якщо його спробують заарештувати. Політик попередив, що це виведе на вулиці щонайменше мільйон людей.

Про це повідомляє видання Nova.rs.

Про що заявив Вучич?

Вучич розкритикував своїх політичних опонентів, зокрема представників партії "Студентський список", яка, за даними видання, перемогла на дострокових парламентських виборах. Вучич стверджує, що вони прагнуть завдати шкоди людям, яких ненавидять.

У випадку спроби затримання Вучич оголосить голодування. За його словами, такий крок може спровокувати масштабні акції протесту в Сербії.

І що ви тоді робитимете з мільйоном людей на вулицях, щойно це станеться,

– запитав Вучич.

Чи братиме партія Вучича участь у президентських виборах?

Колишній президент повідомив, що остаточне рішення щодо участі його політичної сили у президентських виборах ухвалять 13 грудня під час партійного з'їзду.

Сам Вучич наразі схиляється до того, щоб партія не висувала кандидата. Він пояснив це небажанням надавати політичним опонентам легітимності, поки прихильники його сили нібито зазнають переслідувань і залякувань.

Водночас він не виключив, що партія може ухвалити й протилежне рішення.

Під час того самого ефіру Вучич також розповів, що напередодні отримав погрозу вбивством від злочинного угруповання "Врачарський клан".

За його словами, звертатися до поліції він не збирається. Свою позицію Вучич пояснив недовірою до правоохоронців і заявив, що знає, "на кого працюють ці люди".

Нагадаємо, що Сербію вже тривалий час охоплюють антиурядові протести. Вони спалахнули після трагедії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад у листопаді 2024 року, коли через обвал навісу загинули 16 людей. Протестувальники звинувачували владу в корупції та вимагали покарати відповідальних за трагедію. Згодом до вимог додалися відставка Александра Вучича та проведення дострокових виборів.