Невідомі БпЛА вночі атакували російські енергетичні об'єкти. Внаслідок падіння уламків зафіксовано пожежу на підстанції в Нижньогородській області.

Місцевий губернатор повідомив про атаку безпілотників на російську енергетику. Про це пише 24 Канал із посиланням на ASTRA.

Що відомо про деталі атаки?

В ніч на 14 жовтня в Росії зафіксували безпілотники. Атаку нібито відбили проте, через падіння уламків було пошкоджено Арзамаську підстанцію.

Пожежа на Арзамаській підстанції / Фото з телеграм-каналу ASTRA

За інформацією з сервісу відстеження температурних аномалій NASA Firms стало відомо, що на Арзамаській підстанції в районі Лісогорська в Нижньогородській області спалахнула пожежа. Внаслідок цього сталось короткотривале відключення електроенергії в регіоні.

За словами губернатора, наразі електропостачання відновили, а на місці працюють відповідні спеціалісти.

Чим важлива підстанція "Арзамаська"?

Цей енергооб'єкт є одним із ключових вузлів в Нижньогородської області. Має потужність 1502 мегавольтампери, чим живить південні області Росії, населення яких складає близько 200 тисяч осіб.

Окрім того, підстанція забезпечує роботу газокомпресорних станцій "Газпром" та тягових підстанцій російської залізниці.

Які ще об'єкти в Росії атакували безпілотники?