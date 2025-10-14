Неизвестные БпЛА ночью атаковали российские энергетические объекты. В результате падения обломков зафиксирован пожар на подстанции в Нижегородской области.

Местный губернатор сообщил об атаке беспилотников на российскую энергетику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ASTRA.

Что известно о деталях атаки?

В ночь на 14 октября в России зафиксировали беспилотники. Атаку якобы отбили однако, из-за падения обломков была повреждена Арзамасская подстанция.

Пожар на Арзамасской подстанции / Фото из телеграм-канала ASTRA

По информации из сервиса отслеживания температурных аномалий NASA Firms стало известно, что на Арзамасской подстанции в районе Лесогорска в Нижегородской области вспыхнул пожар. Вследствие этого произошло кратковременное отключение электроэнергии в регионе.

По словам губернатора, сейчас электроснабжение восстановили, а на месте работают соответствующие специалисты.

Чем важна подстанция "Арзамасская"?

Этот энергообъект является одним из ключевых узлов в Нижегородской области. Имеет мощность 1502 мегавольтампера, чем питает южные области России, население которых составляет около 200 тысяч человек.

Кроме того, подстанция обеспечивает работу газокомпрессорных станций "Газпром" и тяговых подстанций российской железной дороги.

Какие еще объекты в России атаковали беспилотники?