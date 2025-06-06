На відміну від Росії: Мерц нагадав Трампу, що Україна атакує лише військові цілі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нагадав Дональду Трампу, що на відміну від Росії, Україна атакує виключно військові об'єкти. Він закликав США діяти рішучіше.

Після скандальної заяви Трампа про "відповідь Росії" на українські атаки німецький канцлер зустрівся з ним у Білому домі. Під час перемовин Мерц нагадав: саме Росія б'є по мирних жителях, а Україна – лише по військових цілях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Мерц проти маніпуляцій

Фрідріх Мерц наголосив, що Україна не атакує енергетичну інфраструктуру або мирне населення, на відміну від Росії. Цим він дав чіткий сигнал – особливо після того, як Трамп висловився про "майбутню відповідь" Кремля на українські удари. Він також прямо заявив, що Трамп може, і має чинити тиск на Путіна, аби зупинити війну.

Україна цілиться лише у військові цілі, а не у цивільне населення. І саме тому ми намагаємося зробити більше щодо Росії,

– заявив канцлер.

Напередодні Трамп поговорив з Путіним

4 червня Дональд Трамп зізнався, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Тривала вона понад годину. За його словами, російський диктатор "рішуче заявив про неминучу відповідь" на нещодавню операцію "Павутина", під час якої безпілотники атакували аеродроми в Росії.

Це була хороша розмова, але вона не призведе до негайного миру,

– сказав Трамп.

Він також написав у своїй соцмережі, що Путін, "не має вибору, окрім як відповісти".

Нагадаємо, Кремль натякнув на розчарування реакцією США на операцію СБУ "Павутина", яка знищила десятки російських літаків. Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль очікував "рішучого осуду від США" на дії України.