Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував президента США Дональда Трампа за організацію саміту з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці. Він закликає запровадити проти Росії санкції.

Міністр підкреслив, що санкції проти РФ змогли б позбавити її ресурсів, необхідних для продовження війни проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Як Сікорський розкритикував Трампа?

Сікорський наголосив, що замість санкцій світ отримав лише зустріч на Алясці, після якої атаки тільки посилилися. За словами польського міністра, саме санкції могли б відібрати в Кремля ресурси, необхідні для продовження війни в Україні.

Ми повинні змінити розрахунки Володимира Путіна. Ми повинні переконати його, що він не зможе завоювати Україну з прийнятними витратами. А для цього нам потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти Росії,

– підкреслив глава польського МЗС.

Що Сікорський заявляв про атаку російських дронів на Польщу?