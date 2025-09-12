Вночі 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. У Люблінському воєводстві знайшли залишки 17-го БпЛА з-поміж тих, які 10 вересня залетіли до Польщі.

Про це повідомляє RMF FM із посиланням на МВС Польщі, інформує 24 Канал.

Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

Що відомо про знайдені російські дрони в Польщі?

Вказується, що цей дрон виявили у селі Пшимярки Білгорайського повіту. Про це було повідомлено всі служби, поліція забезпечила охорону території.

Інші безпілотники знайшли в таких населених пунктах:

У Люблінському воєводстві: Чоснувка (Бяльський повіт), Чесники (Замойський повіт), Вирки (Володавський повіт), Кшивоверба-Колонія (Парчевський повіт), Вогинь (Радзинський повіт); Великий Лан (Володавський повіт), Заблоче-Колонія (Бяльський повіт), Вигалев (Парчевський повіт), Бичавка Тшеча (Люблінський повіт).

у Лодзькому воєводстві – Мнішек (Опочинський повіт)

у Вармінсько-Мазурському воєводстві – Олесно (Ельблонзький повіт)

у Мазовецькому воєводстві – між Раб’янами та Северином (Венгровський повіт) та в Новому Місті над Піліцою (Груецький повіт).

у Сьвєнтокшиському воєводстві – Чижев (Буський повіт), Соботка (Опатівський повіт), Смиков (Келецький повіт).

Відповідно до даних польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі.

Російські дрони залетіли до Польщі: останні новини