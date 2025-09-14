На тлі вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня тамтешні ультраправі політики звинуватили Україну у провокації. Дональд Туск закликав їх не прислужувати кремлівській пропаганді.

Польський прем'єр чітко наголосив, що усі, хто поширюють неправдиві повідомлення про те, що за атакою дронів на Польщу нібито стоїть Україна, є зрадниками, передає 24 Канал.

Що сказав Туск на захист України?

У соцмережі "Х" Дональд Туск опублікував пост, у якому зазначив, що Кремль вправно використовує страх поляків перед війною для формування у них неприязні до України, яка бореться з окупантами.

Прем'єр наголосив, що завдання політиків – зупинити хвилю проросійських настроїв, які наростають у країні, а не плисти за нею. "Це випробування на патріотизм і зрілість усієї польської політичної еліти", – додав чиновник.

У попередньому пості Туск розкритикував членів партії "Право і справедливість" та "Конфедерації" за те, що вони дискутують на тему, чи були ті дрони провокацією України, польського уряду чи помилкою. "Вони ламають голову, аби зняти з Росії відповідальність за атаку 10 вересня. Уявімо собі їхнє правління в разі агресії", – написав політик.

Зверніть увагу! У польському інформаційному просторі після атаки російських БпЛА почали ширитися суперечливі наративи в соцмережах. Так, за аналізом європейського аналітичного колективу Res Futura, 38% коментарів покладають провину за атаку дронів на Україну, 34% – на Росію, 15% – на польський уряд, 8% – на медіа та 5% – на НАТО і Захід. Деякі джерела подають ці дані так, ніби більшість польських громадян в атаці БпЛА "звинувачують Україну". Однак у Центрі протидії дезінформації зазначили, що насправді йдеться не про репрезентативне опитування, а про аналіз публічних коментарів у соцмережах. Така статистика легко спотворюється через ботоферми й скоординовані інформаційні атаки. Мета цієї атаки – посварити Польщу та Україну, підірвати довіру до польського уряду й НАТО та створити враження, що Альянс не в змозі захистити Польщу.



Раніше Туск заявив, що усі представники польської влади погодилися із тим, що повна відповідальність за інцидент 10 вересня лежить на Росії. Прем'єр засудив мляву реакцію Сполучених Штатів в особі Джей Ді Венса і Дональда Трампа, який припустив, що вторгнення російських безпілотників в Польщу могло бути "помилкою".

Що відомо про появу російських дронів над Польщею?