Ізраїль завдав ударів по ядерному об'єкту в Тегерані та по підприємствам ВПК Ірану
- Ізраїль завдав масованих авіаударів по ядерних об'єктах і підприємствам ВПК Ірану, задіявши понад 50 літаків.
- Цілі включали об'єкт з виробництва центрифуг для збагачення урану і підприємства з виготовлення ракетних компонентів.
- Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відеозаписи зльоту літаків для проведення операцій.
Вночі 18 червня Ізраїль завдав масованих авіаударів по об’єктах в Ірані, залучивши понад 50 літаків. Під ударом були ядерні об'єкти та підприємства ВПК.
Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відеозаписи зльоту літаків для проведення операцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦАХАЛ і BBC.
Дивіться також МАГАТЕ виявило сліди ударів по залах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі
Ізраїль завдав низку ударів по Ірану
Понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях в околицях Тегерана.
Одною з цілей став виробничий об'єкт центрифуг у Тегерані, де, за даними ізраїльських військових, здійснювалося збагачення урану для потенційного створення ядерної зброї.
Під авіаудари також потрапили кілька підприємств, де виготовляли компоненти для ракет "земля-земля", які Іран використовує для обстрілів ізраїльської території.
Крім того, знищено об'єкти, на яких, за повідомленням військових, виробляли частини для ракет "земля-повітря", що стоять на озброєнні сил ППО Ірану.
Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відео зльоту літаків, які брали участь у нічній операції.
Ізраїльські винищувачі вирушають на завдання до Ірану: дивіться відео
Іранська преса повідомляє ізраїльська авіація також завдала удару по військовому Університету імені імама Хусейна на східній околиці Тегерана.
Цей університет, за даними з відкритих джерел, готує кадри для Корпусу вартових ісламської революції.