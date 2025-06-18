Ізраїль завдав ударів по ядерному об'єкту в Тегерані та по підприємствам ВПК Ірану

Вночі 18 червня Ізраїль завдав масованих авіаударів по об’єктах в Ірані, залучивши понад 50 літаків. Під ударом були ядерні об'єкти та підприємства ВПК.

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відеозаписи зльоту літаків для проведення операцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦАХАЛ і BBC.

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Ізраїль завдав низку ударів по Ірану

Понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях в околицях Тегерана.

Одною з цілей став виробничий об'єкт центрифуг у Тегерані, де, за даними ізраїльських військових, здійснювалося збагачення урану для потенційного створення ядерної зброї.

Під авіаудари також потрапили кілька підприємств, де виготовляли компоненти для ракет "земля-земля", які Іран використовує для обстрілів ізраїльської території.

Крім того, знищено об'єкти, на яких, за повідомленням військових, виробляли частини для ракет "земля-повітря", що стоять на озброєнні сил ППО Ірану.

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відео зльоту літаків, які брали участь у нічній операції.

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Іранська преса повідомляє ізраїльська авіація також завдала удару по військовому Університету імені імама Хусейна на східній околиці Тегерана.

Цей університет, за даними з відкритих джерел, готує кадри для Корпусу вартових ісламської революції.