Над ядерним об'єктом у Фордо здійнявся дим: в Ірані кажуть, що "незворотних пошкоджень" немає
- Над ядерним об'єктом у Фордо після ударів США здійнявся дим, але Іран стверджує, що "незворотних пошкоджень" немає.
- Іранські державні ЗМІ показали відео з димом, а радник спікера парламенту Ірану заявив, що об'єкт "був евакуйований заздалегідь".
Після американських ударів 22 червня над ядерним об'єктом у Фордо здійнявся дим. В Ірані ж переконують, що "незворотних пошкоджень" від обстрілу нібито немає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та Al Jazeera.
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Які наслідки атаки на об'єкт у Фордо в Ірані
Іранські державні ЗМІ виклали відео, де видно дим, що піднімається, з боку ядерного об'єкта Фордо після того, як США завдали удару по ньому.
На відео, знятому з транспортного засобу, що рухався дорогою, видно велику хмару темного диму, що піднімається на горизонті. У відеоряді також чутно голос, який каже: "Єдиний дим, який видно в небі над Фордо, – це дим з ядерного об'єкта".
Згідно з геолокацією CNN, відео було знято на автостраді Тегеран – Кум, приблизно за 13 кілометрів на захід від об'єкта Фордо.
Над ядерним об'єктом у Фордо здійнявся дим: дивіться відео
Водночас Махді Мохаммаді, радник спікера парламенту Ірану Мохаммеда Багера Галібафа, заявив, що Іран очікував атаки США на ядерний об'єкт у Фордо.
З місця давно все евакуювали, і воно не зазнало жодних незворотних пошкоджень під час атаки,
– написав Мохаммаді в дописі в соціальних мережах.
Він також заявив, що "знання не можна знищити", а також, що цього разу "ворог знову програє".
До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атака США на ядерні об'єкти Ірану є "серйозним порушенням" Статуту ООН. Іранський дипломат також зазначив, що це "матиме довгострокові наслідки".