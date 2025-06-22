В Ірані заявили, що продовжать збагачувати уран після атак на їхні ядерні об’єкти

Іран не планує зупинятися у збагаченні урану, попри нещодавні удари Сполучених Штатів по відразу кількох ядерних об’єктах країни.

Про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ), передає 24 Канал з посиланням на агентство Reuters та Tehran Times.

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Яку заяву зробили в ОАЕІ

Організація з атомної енергії Ірану після американських ударів заявила, що не дозволить зупинити розвиток своєї "національної промисловості", натякнувши на подальший ядерний розвиток країни. Там засудили атаку на їхні об'єкти.

Після жорстоких атак сіоністського ворога протягом останніх кількох днів, сьогодні на світанку ядерні об’єкти країни у Фордо, Натанзі та Ісфахані були атаковані ворогами ісламського Ірану. Це жорстокий акт, що суперечить міжнародному праву, особливо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,

– ідеться у заяві.

У документі додають, що здійснені дії суперечать міжнародному праву, а також були здійснені "в тіні байдужості та навіть за співпраці" з Міжнародним агентством з атомної енергії. В Ірані очікують на засудження нещодавньої атаки.

До слова, раніше Дональд Трамп попередив, що Сполучені Штати можуть завдати нових ударів по інших цілях в Ірану, якщо Тегеран не погодиться на мир. Незадовго до цього президент США розповів про успішну атаку на ядерні об'єкти.