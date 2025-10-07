Європа створила нову дешеву ракету, якою можна буде збивати російські безпілотники. Вона діє за принципом дробовика і вже випробовується в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Що відомо про нову зброю проти "Шахедів"?

Європейська промислова група Thales заявила, що змогла створити дешеву зенітну ракету, призначену для боротьби з російськими дронами.

Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами маленьких сталевих кульок, що розлітаються в усі боку при вибуху майже кілограмового заряду.

Зона ураження, за данними виробника, складає цілих 25 метрів в діаметрі, чого повинно бути достатньо, аби знищити "Шахед". В теорії, кульки можуть вразити дрон і на більшій відстані, адже система подібна до дії дробовика. Дальність самої ракети складає близько 3 кілометрів.

Прототип ракети проти російських дронів / фото Business Insider

За словами Томаса Коліне, директора Thales Belgium з транспортних засобів та тактичних систем, нову зброю вже розгорнули в Україні. Він каже, що запити на поставки від Києва перевищують кількість одиниць, які може виробити компанія.

Добра новина для нас полягає в тому, що якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені,

– наголосив він.

Виробник відмовився надати інформацію щодо вартості ракет з боєголовкою FZ123 і масштабів поставок. Однак Thales Belgium офіційно планує виробити близько 3500 таких ракет до кінця року, а до кінця 2026-го хоче масштабувати до 10 000 одиниць.

Ракети з боєголовками FZ123 сумісні з стандартними 70-мм пусковими установками НАТО, зокрема комплексом Vampire, який можна встановити на більшість вантажівок. Деякі версії ракет можна використовувати з модернізованих українських гелікоптерів Мі-8.

Яка ситуація з атаками дронів?