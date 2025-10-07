Україна випробовує нову мініракету проти "Шахедів", здатну розриватися на безліч кульок, – ЗМІ
- Європейська промислова група Thales розробила дешеву зенітну ракету FZ123, наповнену тисячами сталевих кульок, для боротьби з російськими дронами.
- Нова зброя вже розгорнута в Україні, і запити на поставки перевищують можливості виробництва.
Європа створила нову дешеву ракету, якою можна буде збивати російські безпілотники. Вона діє за принципом дробовика і вже випробовується в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Що відомо про нову зброю проти "Шахедів"?
Європейська промислова група Thales заявила, що змогла створити дешеву зенітну ракету, призначену для боротьби з російськими дронами.
Нова боєголовка FZ123 наповнена тисячами маленьких сталевих кульок, що розлітаються в усі боку при вибуху майже кілограмового заряду.
Зона ураження, за данними виробника, складає цілих 25 метрів в діаметрі, чого повинно бути достатньо, аби знищити "Шахед". В теорії, кульки можуть вразити дрон і на більшій відстані, адже система подібна до дії дробовика. Дальність самої ракети складає близько 3 кілометрів.
Прототип ракети проти російських дронів / фото Business Insider
За словами Томаса Коліне, директора Thales Belgium з транспортних засобів та тактичних систем, нову зброю вже розгорнули в Україні. Він каже, що запити на поставки від Києва перевищують кількість одиниць, які може виробити компанія.
Добра новина для нас полягає в тому, що якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені,
– наголосив він.
Виробник відмовився надати інформацію щодо вартості ракет з боєголовкою FZ123 і масштабів поставок. Однак Thales Belgium офіційно планує виробити близько 3500 таких ракет до кінця року, а до кінця 2026-го хоче масштабувати до 10 000 одиниць.
Ракети з боєголовками FZ123 сумісні з стандартними 70-мм пусковими установками НАТО, зокрема комплексом Vampire, який можна встановити на більшість вантажівок. Деякі версії ракет можна використовувати з модернізованих українських гелікоптерів Мі-8.
Яка ситуація з атаками дронів?
Колишній офіцер Повітряних сил і заступник гендиректора компанії Piranha Tech Анатолій Храпчинський в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що у Росії з'явилися "Шахеди" і "Гербери" з камерами. Побачивши літак, гелікоптер чи дрон-перехоплювач, вони починають маневрувати, аби унеможливити їх перехоплення.
Тому нинішні засоби протидії дронам можуть стати неефективними. Як зазначив Храпчинський, до будь-якої зброї ворог шукатиме протидію. "Уся війна – це цикл: ми вигадуємо дієву технологію – ворог шукає протидію і повторює; ми відповідаємо на його протидію", – вказав він.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що зараз Україна розширює штат підрозділів, які збивають дрони за допомогою перехоплювачів. У стрій вводять нові екіпажі ударних гелікоптерів і легкомоторної авіації.