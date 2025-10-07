Украина испытывает новую мини-ракету против "Шахедов", способную разрываться на множество шариков, – СМИ
- Европейская промышленная группа Thales разработала дешевую зенитную ракету FZ123, наполненную тысячами стальных шариков, для борьбы с российскими дронами.
- Новое оружие уже развернуто в Украине, и запросы на поставки превышают возможности производства.
Европа создала новую дешевую ракету, которой можно будет сбивать российские беспилотники. Она действует по принципу дробовика и уже испытывается в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Что известно о новом оружии против "Шахедов"?
Европейская промышленная группа Thales заявила, что смогла создать дешевую зенитную ракету, предназначенную для борьбы с российскими дронами.
Новая боеголовка FZ123 наполнена тысячами маленьких стальных шариков, разлетающихся во все стороны при взрыве почти килограммового заряда.
Зона поражения, по данным производителя, составляет целых 25 метров в диаметре, чего должно быть достаточно, чтобы уничтожить "Шахед". В теории, шарики могут поразить дрон и на большем расстоянии, ведь система подобна действию дробовика. Дальность самой ракеты составляет около 3 километров.
Прототип ракеты против российских дронов / фото Business Insider
По словам Томаса Колине, директора Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам, новое оружие уже развернули в Украине. Он говорит, что запросы на поставки от Киева превышают количество единиц, которые может произвести компания.
Хорошая новость для нас заключается в том, что если они просят больше, это означает, что они довольны,
– подчеркнул он.
Производитель отказался предоставить информацию о стоимости ракет с боеголовкой FZ123 и масштабах поставок. Однако Thales Belgium официально планирует произвести около 3500 таких ракет до конца года, а к концу 2026-го хочет масштабировать до 10 000 единиц.
Ракеты с боеголовками FZ123 совместимы со стандартными 70-мм пусковыми установками НАТО, в частности комплексом Vampire, который можно установить на большинство грузовиков. Некоторые версии ракет можно использовать с модернизированных украинских вертолетов Ми-8.
Какова ситуация с атаками дронов?
Бывший офицер Воздушных сил и заместитель гендиректора компании Piranha Tech Анатолий Храпчинский в интервью 24 Каналу рассказал, что в России появились "Шахеды" и "Герберы" с камерами. Увидев самолет, вертолет или дрон-перехватчик, они начинают маневрировать, чтобы сделать невозможным их перехват.
Поэтому нынешние средства противодействия дронам могут стать неэффективными. Как отметил Храпчинский, к любому оружию враг будет искать противодействие. "Вся война – это цикл: мы придумываем действенную технологию – враг ищет противодействие и повторяет; мы отвечаем на его противодействие", – указал он.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что сейчас Украина расширяет штат подразделений, которые сбивают дроны с помощью перехватчиков. В строй вводят новые экипажи ударных вертолетов и легкомоторной авиации.