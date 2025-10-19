Тим часом, як конфлікт на землі зайшов у глухий кут, війна в повітрі стає дедалі вагомішою, особливо протягом останніх 18 місяців.

Останніми місяцями Росія посилила повітряні атаки на Україну. Лише з 5 по 12 жовтня противник випустив понад 3 000 дронів, 92 ракети та майже 1 400 КАБів. Захисники українського неба визнають, що збивати ворожі цілі стає дедалі важче, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Сили оборони вгатили по ворожій ППО на окупованому Запоріжжі

Хто перемагає у війні в небі?

Представник українських Повітряних сил Юрій Ігнат запевняє: "ключ до успіху та перемоги – у небі".

Він зауважив, що Росія б'є рекорди за кількістю боєприпасів, які використовує протягом однієї атаки. За роки війни окупантам вдалося вдосконалити тактику авіаційних ударів. Противник атакує сотнями дронів і випускає меншу кількість балістичних ракет одночасно.

На передовій росіяни теж різко збільшили використання планерувальних бомб для ураження українських позицій. Авіаудари ворога стали потужнішими. Їхні дрони тепер літають вище та швидше.

За словами командувача ЗСУ Олександра Сирського, ППО країни ефективна приблизно на 74%, але потребує удосконалення.

Експерт з авіаційних технологій Джастін Бронк вказує, що одним із ключових факторів, що впливає на здатність України утримувати позиції, є використання Росією сотень планерувальних бомб на тиждень, здебільшого тих, які вони скидають зі Су-34.

Бронк додає, що Росія також більш ефективно використовує масове виробництво дронів Shahed, уточнюючи маршрути та виявляючи позиції ППО.

Він також наголошує, що застосування ракет стало результативнішим, зокрема завдяки модифікації балістичної ракети "Іскандер".

Україна також адаптувала свої наступальні тактики. Часті удари по російських нафтопереробних заводах створили дефіцит пального та завдали шкоди економіці Росії. Атаки на авіабази – включно зі складною атакою дронів "Павутина" – змусили Росію переміщувати свої бомбардувальники далі від кордонів України.

Авіація навряд чи виграє війну в Україні, але вона може її програти. Україна має обмежені можливості, а Росія володіє величезним потенціалом ППО. Основна небезпека полягає в тому, що Росія здобуде перевагу в повітрі й підвищить своє домінування понад нинішній рівень. Потрібно йти в ногу, щоб не програти,

– наголосив Бронк.

Як українська ППО протистоїть російським атакам?