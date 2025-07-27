Нейтральна Австрія може розглянути вступ до НАТО через російську агресію

Австрія співпрацює з НАТО в межах програми "Партнерство заради миру". Водночас у конституції країни закріплений нейтральний статус.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар міністерки закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю Die Welt.

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Як Австрія співпрацює з НАТО?

Міністерка закордонних справ Австрії заявила, що її країна відкрита до обговорення можливості відмови від нейтрального статусу країни та вступу до НАТО через загрозу з боку Росії.

На тлі дедалі більшої невизначеності у галузі глобальної безпеки та дедалі агресивнішої Росії, Австрію можуть захистити лише інвестиції в обороноздатність та партнерства,

– заявила Майнль-Райзінгер.

Вона додала, що наразі в парламенті та суспільстві немає більшості на підтримку вступу до НАТО, але вона відкрита до публічної дискусії про майбутнє політики безпеки та оборони Австрії.

Майнль-Райзінгер наголосила, що Австрія вже фактично відійшла від класичного розуміння нейтралітету, з моменту приєднання до ЄС у 1995 році.

Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми розгортаємо солдатів у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все можливе для підтримки спільної європейської політики безпеки та оборони фінансово, військово та політично,

– підкреслила вона.

До слова, раніше міністерка оборони Австрії Клаудії Таннер заявляла, що її країна ніколи не відмовлялася від розгляду питання про те, чи повинна вона брати участь у миротворчій місії в Україні. Після настання миру та ухвалення рішення щодо місії й того, хто її очолить, Австрія оцінить, як зможе зробити найкращий внесок.