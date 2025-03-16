Загострення на Кавказі: Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своїх позицій

На цьому тижні стало відомо, що Азербайджан та Вірменія завершили перемовини щодо погодження тексту мирної угоди. На тлі цієї події Баку звинуватило Єреван у порушенні режиму припинення вогню.

Так, азербайджанці переконують, що близько 09:45 16 березня вірменські військові відкрили вогонь по їхніх позиціях, розташованих на південно-східній ділянці прикордонної зони, передає 24 Канал із посиланням на заяву міноборони Вірменії.

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Єреван заперечує провину

В оборонному відомстві Вірменії заявили, що заява Азербайджану не відповідає дійсності. Там також нагадали, що раніше пропонували Баку створити спільний механізм для розслідування випадків порушення режиму припинення вогню та/або інформації про них. Втім, Азербайджан досі не відреагував на цю пропозицію.

Нагадаємо, що 13 березня у МЗС Азербайджану повідомили, що Вірменія схвалила пропозиції Баку щодо двох останніх неузгоджених пунктів мирної угоди. Очікується, що Єреван має внести поправки до своєї конституції, в якій досі містяться територіальні претензії до Азербайджану.

До слова, на початку осені 2024 року російські ЗМІ звинувачували Вірменію у тому, що вона передала Україні велику кількість ЗРК.