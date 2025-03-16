Загострення на Кавказі: Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своїх позицій
- Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своїх позицій, але Єреван це заперечує.
- Вірменія раніше пропонувала створити спільний механізм розслідування порушень режиму вогню.
На цьому тижні стало відомо, що Азербайджан та Вірменія завершили перемовини щодо погодження тексту мирної угоди. На тлі цієї події Баку звинуватило Єреван у порушенні режиму припинення вогню.
Так, азербайджанці переконують, що близько 09:45 16 березня вірменські військові відкрили вогонь по їхніх позиціях, розташованих на південно-східній ділянці прикордонної зони, передає 24 Канал із посиланням на заяву міноборони Вірменії.
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Єреван заперечує провину
В оборонному відомстві Вірменії заявили, що заява Азербайджану не відповідає дійсності. Там також нагадали, що раніше пропонували Баку створити спільний механізм для розслідування випадків порушення режиму припинення вогню та/або інформації про них. Втім, Азербайджан досі не відреагував на цю пропозицію.
Нагадаємо, що 13 березня у МЗС Азербайджану повідомили, що Вірменія схвалила пропозиції Баку щодо двох останніх неузгоджених пунктів мирної угоди. Очікується, що Єреван має внести поправки до своєї конституції, в якій досі містяться територіальні претензії до Азербайджану.
До слова, на початку осені 2024 року російські ЗМІ звинувачували Вірменію у тому, що вона передала Україні велику кількість ЗРК.