Так, азербайджанцы убеждают, что около 09:45 16 марта армянские военные открыли огонь по их позициям, расположенных на юго-восточном участке пограничной зоны, передает 24 Канал со ссылкой на заявление минобороны Армении.

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Ереван отрицает вину

В оборонном ведомстве Армении заявили, что заявление Азербайджана не соответствует действительности. Там также напомнили, что ранее предлагали Баку создать совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них. Впрочем, Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана сообщили, что Армения одобрила предложения Баку по двум последним несогласованным пунктам мирного соглашения. Ожидается, что Ереван должен внести поправки в свою конституцию, в которой до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

К слову, в начале осени 2024 года российские СМИ обвиняли Армению в том, что она передала Украине большое количество ЗРК.