Європа показала зуби: як одна заява Бельгії спричинила істерику в Росії

Європейські країни, зокрема Бельгія та Естонія, почали рішучіше реагувати на провокації Росії, демонструючи готовність захищатися. Проте Росія досі вважає Захід слабким, випробовуючи його на міцність та зневажаючи міжнародні норми.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив в ефірі 24 Каналу, що приклад України та рішучі заяви світових лідерів змушують Європу прокидатися й показують Путіну, що агресія більше не залишиться без відповіді.

Що змінило ставлення Європи до провокацій Росії?

Трамп своєю риторикою помітно вплинув на атмосферу в Європі. Естонські представники нагадали, що у статуті НАТО чітко визначено порядок реагування на порушення безпеки, тому допуск 12-хвилинного польоту над їхньою територією визнали абсолютно неприпустимим.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен, своєю чергою, заявив, що у разі удару по Брюсселю Москва буде "стерта на порох".

Після цієї заяви в Росії почалася істерична реакція – викликали бельгійського посла, почали звинувачувати НАТО у "воєнщині". Така реакція лише підтверджує, що це – відповідь із позиції сили, на яку Москва болісно реагує,

– пояснив Рейтерович.

Політолог підкреслив, що якби європейці рішучіше реагували на провокації Росії ще з 2014 року, нинішніх проблем було б менше. Путін відчув вседозволеність після війни в Грузії 2008 року і відтоді діє, спираючись на уявлення про слабкість Заходу, що дозволяє йому посилювати агресію.

"Європейці вже поступово відчувають тиск, адже Трамп може заявляти все, що завгодно, але він за океаном, а вони тут. Росіяни колись жартували, що за три дні їхні танки будуть біля Ла-Маншу та вони ввійдуть до НАТО "по самі Нідерланди", і хоча вони просували через КВК, насправді готувалися до таких сценаріїв", – підкреслив експерт.

Чи готова Європа відповісти на агресію Росії реальними діями?

Росіяни вважали, що після 1945 року Захід ослаб і розслабився настільки, що з ним можна робити що завгодно.

Проте вони забули, що у війні перемогли війська союзників, які включали США, Францію, Британію та інші країни, і тоді воював Радянський Союз, а не Росія.

Європейці поступово прокидаються і розуміють, що провокації Росії – це лише тестування. Якщо воно вдасться, реальні наслідки можуть бути серйозними, як у сценаріях комп’ютерних ігор на кшталт Call of Duty, де показано потенційне вторгнення росіян у Європу на початку 2000 років,

– пояснив експерт.

Путін вважає, що НАТО не наважиться застосувати ядерну зброю проти Росії, тому намагається реалізувати фантастичні сценарії на практиці.

Водночас Європа стає рішучішою, спостерігаючи приклад мужності України та розуміючи, що Путін здатен розв’язати глобальну війну.

"Після останніх заяв міністра оборони Бельгії було б доречно, щоб НАТО провело навчання з ядерною зброєю та показово розмістило винищувачі й бомбардувальники біля кордону з Росією, нагадуючи, що ядерний потенціал Альянсу існує і перебуває в значно кращому стані, ніж у Росії", – підсумував Рейтерович.

Що відомо про порушення кордонів Європи дронами?