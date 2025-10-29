У Бельгії пригрозили "зрівняти Москву із землею", якщо Росія атакує НАТО

Посольство Росії в Бельгії різко відреагувало на заяву міністра оборони Тео Франкена. Той заявив, що у разі атаки Владіміра Путіна на будь-яку зі столиць країн НАТО, зокрема Брюссель, "Москву зрівняють із землею".

Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю виданню De Morgen, передає 24 Канал.

Дивіться також На Мелоні вже тиснуть: Трамп і Рютте вимагають, щоб Італія приєдналася до програми PURL, – ЗМІ

Яку заяву зробив міністр оборони Бельгії?

Франкен підкреслив, що західні держави не повинні дозволяти собі погрожувати.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не побоюється він можливого удару по Брюсселю, міністр сказав: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".

У відповідь російське посольство назвало його слова "провокаційними" та "безвідповідальними", заявивши, що подібна риторика є проявом "мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни".

У тому ж інтерв’ю Франкен зауважив, що не вірить у ймовірність прямої ракетної атаки Путіна, проте висловив занепокоєння потенційними гібридними діями Росії. Як приклад, він навів можливість появи "зелених чоловічків" в Естонії, які можуть підбурювати російськомовне населення та створювати підґрунтя для анексії частини території.

США виводять війська зі Східної Європи