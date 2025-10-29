У Бельгії пригрозили "зрівняти Москву із землею", якщо Росія атакує НАТО
- Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що у разі атаки Росії на столицю країни НАТО, Москву "зрівняють із землею".
- Російське посольство назвало заяву "провокаційною" та "безвідповідальною", а Франкен висловив занепокоєння можливими гібридними діями Росії.
Посольство Росії в Бельгії різко відреагувало на заяву міністра оборони Тео Франкена. Той заявив, що у разі атаки Владіміра Путіна на будь-яку зі столиць країн НАТО, зокрема Брюссель, "Москву зрівняють із землею".
Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю виданню De Morgen, передає 24 Канал.
Яку заяву зробив міністр оборони Бельгії?
Франкен підкреслив, що західні держави не повинні дозволяти собі погрожувати.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи не побоюється він можливого удару по Брюсселю, міністр сказав: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".
У відповідь російське посольство назвало його слова "провокаційними" та "безвідповідальними", заявивши, що подібна риторика є проявом "мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни".
У тому ж інтерв’ю Франкен зауважив, що не вірить у ймовірність прямої ракетної атаки Путіна, проте висловив занепокоєння потенційними гібридними діями Росії. Як приклад, він навів можливість появи "зелених чоловічків" в Естонії, які можуть підбурювати російськомовне населення та створювати підґрунтя для анексії частини території.
США виводять війська зі Східної Європи
Сполучені Штати планують вивести близько 800 своїх військових із Румунії. Також контингент скоротять у Болгарії, Словаччині та Угорщині.
У Міноборони Румунії зазначили, що знали про це рішення заздалегідь.
У НАТО прокоментували заяву, вказавши, що коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним. Там зазначили, що наразі, попри ці коригування, кількість військ США у Європі є більшою, ніж протягом багатьох років.