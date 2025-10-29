В Бельгии пригрозили "сравнять Москву с землей", если Россия атакует НАТО
- Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в случае атаки России на столицу страны НАТО, Москву "сравняют с землей".
- Российское посольство назвало заявление "провокационным" и "безответственным", а Франкен выразил обеспокоенность возможными гибридными действиями России.
Посольство России в Бельгии резко отреагировало на заявление министра обороны Тео Франкена. Тот заявил, что в случае атаки Владимира Путина на любую из столиц стран НАТО, в частности Брюссель, "Москву сравняют с землей".
Соответствующее заявление министр сделал в интервью изданию De Morgen, передает 24 Канал.
Какое заявление сделал министр обороны Бельгии?
Франкен подчеркнул, что западные государства не должны позволять себе угрожать.
Отвечая на вопрос журналиста, не опасается ли он возможного удара по Брюсселю, министр сказал: "Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей".
В ответ российское посольство назвало его слова "провокационными" и "безответственными", заявив, что подобная риторика является проявлением "милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны".
В том же интервью Франкен заметил, что не верит в вероятность прямой ракетной атаки Путина, однако выразил обеспокоенность потенциальными гибридными действиями России. В качестве примера, он привел возможность появления "зеленых человечков" в Эстонии, которые могут подстрекать русскоязычное население и создавать почву для аннексии части территории.
США выводят войска из Восточной Европы
Соединенные Штаты планируют вывести около 800 своих военных из Румынии. Также контингент сократят в Болгарии, Словакии и Венгрии.
В Минобороны Румынии отметили, что знали об этом решении заранее.
В НАТО прокомментировали заявление, указав, что корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным. Там отметили, что сейчас, несмотря на эти корректировки, количество войск США в Европе является большей, чем в течение многих лет.