Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що над урядовими будівлями з’явився безпілотник, який вдалося нейтралізувати силами Служби державної охорони (СДОП). За його словами, було затримано двох громадян Білорусі.

Поліція встановлює деталі інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Дивіться також У Польщі думають про збиття дронів над Україною: авіаексперт сказав, де може виникнути проблема

Що відомо про запуск дрона у Варшаві?

Туск написав на платформі X, що дрон діяв у районі вулиці Паркової та палацу Бельведер. Затриманих одразу передали правоохоронцям. Інформацію підтвердила й представниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

Речник командувача СДОП полковника Богуслава Пьорковського в ефірі Polsat News уточнив, що загрози для об’єктів не було.

Наші офіцери помітили дрон і повідомили командира. Був направлений патруль, який затримав операторів дрона на гарячому,

– сказав полковник.

Він додав, що прокуратура проводитиме розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію. Затримані особи є громадянами Білорусі.

"Не шукайте ворога на Заході. Європейські союзники не підвелися в момент випробування. Схід і всі, хто намагається розбити євроатлантичну єдність, – це загроза", – заявив раніше Туск.

Раніше російські дрони атакували Польщу