Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственными зданиями появился беспилотник, который удалось нейтрализовать силами Службы государственной охраны (СДОП). По его словам, были задержаны двое граждан Беларуси.

Полиция устанавливает детали инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.

Что известно о запуске дрона в Варшаве?

Туск написал на платформе X, что дрон действовал в районе улицы Парковой и дворца Бельведер. Задержанных сразу передали правоохранителям. Информацию подтвердила и представитель Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

Представитель командующего СДОП полковника Богуслава Пьорковского в эфире Polsat News уточнил, что угрозы для объектов не было.

Наши офицеры заметили дрон и сообщили командиру. Был направлен патруль, который задержал операторов дрона на горячем,

– сказал полковник.

Он добавил, что прокуратура будет проводить расследование этого дела и предоставит дополнительную информацию. Задержанные лица являются гражданами Беларуси.

"Не ищите врага на Западе. Европейские союзники не поднялись в момент испытания. Восток и все, кто пытается разбить евроатлантическое единство, – это угроза", – заявил ранее Туск.

Ранее российские дроны атаковали Польшу