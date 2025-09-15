Полиция устанавливает детали инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.

Смотрите также В Польше думают о сбивании дронов над Украиной: авиаэксперт сказал, где может возникнуть проблема

Что известно о запуске дрона в Варшаве?

Туск написал на платформе X, что дрон действовал в районе улицы Парковой и дворца Бельведер. Задержанных сразу передали правоохранителям. Информацию подтвердила и представитель Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

Представитель командующего СДОП полковника Богуслава Пьорковского в эфире Polsat News уточнил, что угрозы для объектов не было.

Наши офицеры заметили дрон и сообщили командиру. Был направлен патруль, который задержал операторов дрона на горячем,

– сказал полковник.

Он добавил, что прокуратура будет проводить расследование этого дела и предоставит дополнительную информацию. Задержанные лица являются гражданами Беларуси.

"Не ищите врага на Западе. Европейские союзники не поднялись в момент испытания. Восток и все, кто пытается разбить евроатлантическое единство, – это угроза", – заявил ранее Туск.

Ранее российские дроны атаковали Польшу