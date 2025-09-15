Полиция устанавливает детали инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.
Что известно о запуске дрона в Варшаве?
Туск написал на платформе X, что дрон действовал в районе улицы Парковой и дворца Бельведер. Задержанных сразу передали правоохранителям. Информацию подтвердила и представитель Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.
Представитель командующего СДОП полковника Богуслава Пьорковского в эфире Polsat News уточнил, что угрозы для объектов не было.
Наши офицеры заметили дрон и сообщили командиру. Был направлен патруль, который задержал операторов дрона на горячем,
– сказал полковник.
Он добавил, что прокуратура будет проводить расследование этого дела и предоставит дополнительную информацию. Задержанные лица являются гражданами Беларуси.
"Не ищите врага на Западе. Европейские союзники не поднялись в момент испытания. Восток и все, кто пытается разбить евроатлантическое единство, – это угроза", – заявил ранее Туск.
Ранее российские дроны атаковали Польшу
В 00:43 10 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российских "Шахедов" в направлении Польши с Волыни.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страну атаковали именно российские дроны.
Туск рассказал, что ночью произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам Туска, последний из них был сбит около 06:45 утра.